Вымышленный депутат Тюлюкбаев обратился к «диванным» патриотам в стиле рэп

Вымышленный депутат Тюлюкбаев обратился к «диванным» патриотам в стиле рэпВидео
Сегодня, 14:20Разиф Абдуллин
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Он призвал всех пойти на выборы 18 марта.
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Видео: Youtube.com
На канале в Youtube журналиста Харта Исхакова вчера, 11 марта, появился видеоклип, в котором вымышленный депутат Азамат Тюлюкбаев обращается с призывом к «диванным» патриотам прийти на избирательные участки 18 марта.
- Музыку написал музыкант из Амстердама российского происхождения Марк Шаповалов, - поделился Харт Исхаков. - Режиссёром и оператором выступил мой друг Олег Смаков, который периодически принимает участие в проекте Азамат Тюлюкбаев.
- Азамат не участвует в выборах, он просто таким образом призывает людей идти на выборы, ибо в стране много людей, которые знают, как проходят выборы, хотя сами никогда не были на избирательном участке, - добавил он.
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