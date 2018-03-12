Вымышленный депутат Тюлюкбаев обратился к «диванным» патриотам в стиле рэп

На канале в Youtube журналиста Харта Исхакова вчера, 11 марта, появился видеоклип, в котором вымышленный депутат Азамат Тюлюкбаев обращается с призывом к «диванным» патриотам прийти на избирательные участки 18 марта.

- Музыку написал музыкант из Амстердама российского происхождения Марк Шаповалов, - поделился Харт Исхаков . - Режиссёром и оператором выступил мой друг Олег Смаков, который периодически принимает участие в проекте Азамат Тюлюкбаев.

- Азамат не участвует в выборах, он просто таким образом призывает людей идти на выборы, ибо в стране много людей, которые знают, как проходят выборы, хотя сами никогда не были на избирательном участке, - добавил он.