В Башкирии отметили 235 лет марийского села Куртутель

В Башкирии отметили 235 лет марийского села КуртутельВидео
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Очевидцы сняли праздник и сделали видеоролик.
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Видео: Стас Береснев, Youtube.com
Сюжеты: Видео
7 июля в Башкирии отметили 235-летие села Куртутель, расположенной в Шаранском районе Башкирии. Согласно переписи 2002 года, марийцы составляют там преобладающее большинство (93%).
О ранней истории деревни сообщается в «Ведомостях земских исправников о тептярях и бобылях» за 1840 год. Там говорится, что 1 января 1783 года был заключен договор между башкирами Киргизской волости и припущенными людьми.
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