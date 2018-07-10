Полицейского из Уфы подозревают в избиении самарского депутата

Депутат из Самары Аркадий Лазарев разместил в соцсетях видеоролик, который, по его словам. должен послужить доказательством избиения его уфимским полицейским, который дежурил в самарской фан-зоне во время трансляции матча Россия-Хорватия.

По словам Лазарева, данный инцидент произошел в ночь на 8 июля. У него произошел конфликт со старшиной полиции из Уфы Зафиром Ишмухаметовым, который, как считает депутат, решил самореализоваться за счет фанатов.

Депутат утверждает, что старшина Ишмухаметов толкал людей и отнимал у них телефон, когда его снимали, а также надевал на фанатов наручники без обоснования и даже использовал запрещенный прием «ласточка».

После этого инцидента депутат даже попал в больницу. Вдобавок его могут привлечь к ответственности по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

- Если такое произошло с нами, мне страшно представить, что может произойти от действий таких полицейских с теми, кто не знает своих прав, – написал Аркадий Лазарев в соцсетях.