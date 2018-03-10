«Уфа» – «Анжи»: как забивали пять голов

«Уфа» – «Анжи»: как забивали пять головВидео
Сегодня, 20:55Разиф Абдуллин
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«Уфа» обыграла «Анжи» со счетом 3:2.
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Видео: fcufa.pro
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Посмотрите обзор матча 22-тура чемпионата России по футболу. Он прошел в Уфе 10 марта.
Голы забили: игроки ФК «Уфа» Алексей Никитин (на 57 минуте), Иван Пауревич (65), Боян Йокич (67) и игроки ФК «Анжи» Хуан Лескано (64), Владимир Полуяхтов (82).
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