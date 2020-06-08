В Башкирии клубы и рестораторы нарушают указ Хабирова

Видео появилось в телеграм-канале «Период распада Радия». Автор отмечает, что в день ресторатора нарушения особенно бросаются в глаза, так как владельцы бизнеса, «наплевав на здоровье людей», решили собрать как можно больше денег.

Отмечается, что видео собраны с официальных аккаунтов нескольких заведений. видно, что весь персонал и посетители ходит без перчаток и масок, не соблюдаются также правила при рассадке, люди курят кальян, а в ночном клубе «Ботаника» слишком много позволяется несовершеннолетним.