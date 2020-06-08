В Башкирии клубы и рестораторы нарушают указ Хабирова

В Башкирии клубы и рестораторы нарушают указ ХабироваВидео
Сегодня, 10:54Алия Фатхиева
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В социальных сетях появились доказательства из ряда ресторанов и клубов, которые грубо нарушают введенные Радием Хабировым правила.
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Видео: Период распада Радия
Видео появилось в телеграм-канале «Период распада Радия». Автор отмечает, что в день ресторатора нарушения особенно бросаются в глаза, так как владельцы бизнеса, «наплевав на здоровье людей», решили собрать как можно больше денег.
Отмечается, что видео собраны с официальных аккаунтов нескольких заведений. видно, что весь персонал и посетители ходит без перчаток и масок, не соблюдаются также правила при рассадке, люди курят кальян, а в ночном клубе «Ботаника» слишком много позволяется несовершеннолетним.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, разрешающий посещение заведений, но при этом действует ряд правил. Среди них есть как раз таки запрет о курении кальянов, а также необходимо строго носить перчатки и маски.
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