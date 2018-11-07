Как в Уфе отметили 101 годовщину Октябрьской революции

Как в Уфе отметили 101 годовщину Октябрьской революцииВидео
Сегодня, 14:38Рустэм Башкирцев
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Коммунисты организовали демонстрацию и митинг.
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Сюжеты: Видео
Сегодня коммунисты в Уфе провели праздничную демонстрацию и митинг в связи с 101-й годовщиной Великой октябрьской социалистической революцией. Судя по кадрам на видео, эту дату решили отметить пара сотен человек. Они с революционной символикой прошли от Дворца спорта до памятника Ленину на горсовете, где и провели митинг.
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