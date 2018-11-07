Как в Уфе отметили 101 годовщину Октябрьской революции

Сегодня коммунисты в Уфе провели праздничную демонстрацию и митинг в связи с 101-й годовщиной Великой октябрьской социалистической революцией. Судя по кадрам на видео, эту дату решили отметить пара сотен человек. Они с революционной символикой прошли от Дворца спорта до памятника Ленину на горсовете, где и провели митинг.