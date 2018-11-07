Иван Ургант рассказал о запретных словах чиновников из Уфы

Иван Ургант рассказал о запретных словах чиновников из УфыВидео
Слова «около», «вокруг» и «ориентировочно» стали в столице Башкирии вне закона.
Накануне, 6 ноября, ведущий Первого канала Иван Ургант в своей вечерней программе рассказал о почине мэра башкирской столицы Ульфата Мустафина, касающегося запрета слов «около», «вокруг» и «ориентировочно».
- Уфимский градоначальник потребовал, чтобы его подчиненные отныне всегда говорили, когда точно сдается объект, - сообщил Иван Ургант.
- Меня больше другое волнует, - возразил соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев. – Теперь уфимские чиновники не смогут исполнять песни «Около тебя» и «Вокруг шум».
- «Вокруг шум» теперь нельзя, а это ведь любимая песня уфимских чиновников, - согласился Иван Ургант. – Теперь фраза «Ориентировочно достроим в этом году» в Уфе будет звучать так: «Точно достроим эту школу к 2310 году».
Посмотреть шутку ведущих можно в видеозаписи с 2 минуты 20 секунды.
В администрации Уфы на реплики столичных шоуменов пока никак не отреагировали.