В Нефтекамск приехали специалисты «Росатома» на круглый стол по заводу в Камбарке

Сегодня в Нефтекамске проходит круглый стол по перепрофилированию завода в Камбарке для переработки и утилизации отходов 1 и 2 класса опасности.

Медиакорсеть следит за ходом обсуждения проекта, который вызывает большую дискуссию в обществе.