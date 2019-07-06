В Нефтекамск приехали специалисты «Росатома» на круглый стол по заводу в Камбарке

В Нефтекамск приехали специалисты «Росатома» на круглый стол по заводу в КамбаркеВидео
6 июля, 11:28Разиф Абдуллин
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На круглом столе обсуждается проект перепрофилирования завода для переработки и утилизации опасных отходов.
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Видео: ВКонтакте
Сюжеты: Третий сектор, Видео
Сегодня в Нефтекамске проходит круглый стол по перепрофилированию завода в Камбарке для переработки и утилизации отходов 1 и 2 класса опасности.
Медиакорсеть следит за ходом обсуждения проекта, который вызывает большую дискуссию в обществе.
Представители РОСРАО и «Росатома» заявили, что готовы привлечь общественность для контроля проекта на всех его стадиях.
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