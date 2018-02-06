Недоступная среда: В Уфе колясочник вынужден ехать по проезжей части

Сегодня на улице Зорге возле вертолетной площадки можно было наблюдать такую картину: инвалид в коляске едет по краю проезжей части из-за того, что по пешеходной дорожке ехать невозможно. Снег там не чистят. Мамы с колясками еще могут как-то передвигаться, а вот колясочнику пришлось выбирать в качестве места для передвижения дорогу.