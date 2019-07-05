Появилось видео задержания пропавшей с миллионами Луизы Хайруллиной из Башкирии

- В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, - прокомментировали задержание официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео Луиза выглядит потерянной и отказывается комментировать все происходящее на камеру.

Известно, что денег при семье обнаружено не было. Пока с родителями будут работать следователи и сотрудники ФСБ, несовершеннолетние девочки, дочери Хайруллиных, будут под наблюдением родственников, врачей и психологов.

Напомним, 28 мая полицейские объявили в розыск 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. Несовершеннолетние дети Луизы, а также ее супруг, были также объявлены в федеральный розыск.

Не так давно был найден ее автомобиль, на котором, как предполагалось, семья могла скрыться. Также, спустя месяц после исчезновения, у всех близких родственников семьи были взяты ДНК, а телеведущий Андрей Малахов даже предлагал миллион рублей за любую информацию о местонахождении беглой кассирши и ее семьи. Родные и близкие семьи просили ее вернуться и сдаться полиции через телеэкраны.

История с исчезновением семьи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. «Отомстила за всех, кто погряз в кредитах», — так писали пользователи социальных сетей. В сети даже был создан хештэг #бегилуизабеги (#RunLuizaRun), пользователи писали о том, что одобряют все действия предполагаемой мошенницы и не станут ее "сдавать" сотрудникам правоохранительных органов, даже если встретятся с ней лично. Феномен массовой поддержки ранее также выяснялаМедиакорсеть.