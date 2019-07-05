Где это было: публикуем видео из дома, где задержали семью Хайруллиных из Башкирии

Как сообщают журналисты ГТРК Башкортостан, речь идет об одном из многоквартирных домов по улице Чуйкова. Женщина с супругом и детьми, до этого похитившая более 23 миллионов из банка, скрывалась здесь на съемной квартире. Сейчас их допрашивают следователи.