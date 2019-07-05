Где это было: публикуем видео из дома, где задержали семью Хайруллиных из Башкирии

Где это было: публикуем видео из дома, где задержали семью Хайруллиных из БашкирииВидео
5 июля, 12:53Надежда Валитова
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Появились первые кадры с места задержания пропавшей семьи из Салавата.
Видео
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Видео: http://gtrk.tv
Сюжеты: Видео, Дело Луизы
Как сообщают журналисты ГТРК Башкортостан, речь идет об одном из многоквартирных домов по улице Чуйкова. Женщина с супругом и детьми, до этого похитившая более 23 миллионов из банка, скрывалась здесь на съемной квартире. Сейчас их допрашивают следователи.
Несовершеннолетних сестер передадут родственникам семьи. С ними будут работать врачи и психологи.
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