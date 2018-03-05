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Житель Башкирии, воевавший на стороне боевиков в Сирии, получил 9 лет

5 марта 2018, 13:03
В Сирию он уехал в 2014 году.

В Уфе осудили бывшего боевика запрещённой в России сирийской группировки «Джейш Аль-Мухаджирин валь-Анса». Как сообщили в управлении ФСБ по региону, в ряды боевиков осуждённый Денис Б. вступил в ноябре 2014 года, и принимал участие в боевых действиях против правительства страны. В мае 2017 года он попытался вернуться на родину, где и был задержан оперативниками ФСБ.

Октябрьский районный суд приговорил 30-летнего боевика к девяти годам и трём месяцам колонии строгого режима. Стоит отметить, что в ходе следствия бывший боевик полностью признал свою вину.

Напомним, согласно официальным данным МВД по РБ, из Башкирии в Сирию и афгано-пакистанскую зону выехало 102 человека. Об этом сообщил министр МВД по РБ Роман Деев.

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