Главврач Центра СПИД в Уфе: Отношение к ВИЧ-положительным у нас меняется

Рафаэль Яппаров заявил, что никакой работодатель не обязан отправлять своих сотрудников сдавать на ВИЧ.

- Это добровольное желание человека. Разумеется, в том лишь случае, если его профессия не относится к тем, которые к тем, в которых диагноз должен быть известен, например, сотрудник научной лаборатории, медсестра, специалист по переливанию крови и т.д., - уточнил Рафаэль Яппаров.

Он в очередной раз напомнил, что ВИЧ передается только тремя способами: от матери к ребенку, через кровь (причем взаимодействие должно быть серьезное, речь не идет о небольших порезах), половым путем.

- В быту ВИЧ передать невозможно. Вы можете встретить ВИЧ-положительных среди водителей такси, поваров и т.д. Не стоит их бояться. В том случае, если вам или вашему ребенку отказывают в учебе, работе, месте в детском саду, мы пытаемся разобраться со случившимся. Хотя, признаться, пока таких отказов мы не наблюдаем.

По словам Рафаэля Яппарова, наша республика все еще относится к регионам с высокой заболеваемостью СПИДом. Однако по сравнению с другими регионами - Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областями, Пермским краем, - она куда лучше.

Напомним, что только за последние пять месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 1 217 новых случаев ВИЧ-инфекции (за тот же период в 2018 году – 1086). Показатель заболеваемости составил 12,2 на 100 тысяч населения, что практически на уровне прошлого года (14,3).

Правительство Башкирии утвердило Межведомственную программу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на 2019-2021 годы. В рамках данной Программы планируется активное сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями в части реализации совместных проектов по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения.

Работа включает информирование представителей целевой аудитории о проблеме ВИЧ-инфекции и способах ее профилактики, консультирование лиц из ключевых групп медицинскими работниками, психологом, социальным работником, а также проведение экспресс-тестирования на ВИЧ с до- и послетестовым консультированием.

Также отметим, что 3 июля в сети появилась новость о том, что американские ученые впервые смогли удалить ВИЧ из организма. Это впервые удалось сделать ученым из университета Небраски и Медицинской школы им. Льюиса Каца университета Темпла (штат Пенсильвания). Методом генетического редактирования они смогли удалить вирус из мышей и крыс, пишет журнал Nature Communication.