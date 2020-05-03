В Уфе пациенты онкодиспансера записали видеоблагодарность врачам

В Уфе пациенты онкодиспансера записали видеоблагодарность врачамВидео
3 мая, 10:37Татьяна Майорова
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Общественники и пациенты поблагодарили медиков за самоотверженный труд.
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Видео: instagram.com
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Руководитель общественной организации «Равное право на жизнь» Алксандр Болонистов и пациенты Республиканского онкологического диспансера записали видеоролик со словами благодарности в адрес медиков, которые в нынешних непростых условиях продолжат борьбу за здоровье и жизнь людей.
В съемках видеоролика приняли участие как взрослые, так и маленькие пациенты онкодиспансера.
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