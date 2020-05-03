В Уфе пациенты онкодиспансера записали видеоблагодарность врачам

Руководитель общественной организации «Равное право на жизнь» Алксандр Болонистов и пациенты Республиканского онкологического диспансера записали видеоролик со словами благодарности в адрес медиков, которые в нынешних непростых условиях продолжат борьбу за здоровье и жизнь людей.