В Уфе сняли на видео спасение «рыбака»

Он решил порыбачить на льду Уфимки, но провалился.

В уфимском микрорайоне Сипайлово горожане могли наблюдать такую картину: мужчина, желая порыбачить на самой середине реки Уфимка, провалился под лед, но тут его вовремя заметили спасатели и вытащили из холодного плена. Все это было снято на видео.

- Несмотря на то, что в учениях принимали участие все сотрудники, условия были максимально приближены к реальным: на данном посту в микрорайоне Сипайлово дежурят два человека, а значит, и на помощь к рыбаку специалисты выдвигаются именно в таком численном составе, - пояснили спасатели. - Так, один спасатель добирается до рыбака на специальной спасательной доске, затаскивает на нее пострадавшего; его напарник на берегу, получая отмашку от коллеги «с передовой», вытаскивает обоих на сушу. Во время тренировки оценивались навыки спасателей по действиям в случае возникновения подобной ситуации, умение пользоваться специальным оборудованием, а также слаженность командной работы. Все участники учений со своей задачей справились.