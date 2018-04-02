Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!Видео
18-летняя студентка БГПУ им. М.Акмуллы претендует на звание самой красивой девушки нашей страны. Она принимает участие в главном конкурсе красоты «Мисс Россия».
Земфира Байдавлетова рассказала журналистке, что на конкурс решила пойти после того, как удостоилась короны «Хылыукай 2017» и Гран-при «Мисс Азия».
- Мои руководители решили попытать удачу и посоветовали идти на «Мисс Россия». Для меня очень важен новый опыт, которым я впоследствии буду делиться у себя в Башкортостане.
На вопрос журналистки о том, что она будет делать, если выиграет, Земфира ответила как настоящая победительница:
- Я стану «Мисс Мира»! - улыбнулась она.
Напомним, в прошлом году уроженка Гафурийского района Альбина Ахтямова стала «Вице-Мисс Россия». До этого такого звания не удалось получить ни одной девушке из республики.
Отметим, что сегодня, 2 апреля, открывается голосование за участниц. Поддержать землячку можно будет с 14.00 по уфимскому времени.
«Голосовать на сайте конкурса можно с помощью аккаунта в соцсетях «ВКонтакте» или Facebook, — сообщили организаторы. — Отдать свой голос можно раз в сутки и только за одну девушку. Участницы, набравшие наибольшее количество голосов, смогут попасть в Топ-20 в финале».