23 февраля – это праздник наших дорогих и любимых мужчин. Он давно уже перестал быть исключительно военным. Это не просто день мужчин, отслуживших в армии, это праздник настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова, которые не побоятся постоять за себя, свою семью и Родину, независимо от профессии.

Конечно же, мы женщины, просто не можем не поздравить наших дорогих мужей, отцов, сыновей и коллег с этим замечательным днем. Но, как всегда, задаемся вопросом, а

