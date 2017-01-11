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Картина дня
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
Жители Башкирии попросили власти прислать саперов, чтобы обезвредить снаряды в Урмане
Сегодня, 13:46
Буквально через пару дней после этого заявления в поселке произошло ЧП: погиб мужчина, подорвавшись на мине.
В Башкирии сотрудники ФСБ обнаружили нелегального оружейника Сегодня, 11:48
«Типичный миллионер» из Башкирии заявил, что не боится развернутой против него травлиСегодня, 12:33
Как в Уфе студенты встретили Татьянин день Сегодня, 15:30
Как бизнес Башкирии осваивает облачные сервисыСегодня, 10:06
Башкирская содовая компания представит свою продукцию на выставке в МосквеСегодня, 09:44
В Башкирии предприниматель запретил сельчанам ловить рыбу
Общество
В Башкирии создадут экотехнопарк для переработки промотходов
Экономика
Жителей Башкирии пригласили принять участие в проекте «Лица Победы» - как это сделать
Общество
Понять и простить: 11 депутатов Курултая Башкирии внесены в базу приставов за долги
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В Башкирии на выходных ударит лютый мороз до -31°
Сегодня, 10:10
Общество
Хабиров запретил в Башкирии заключать концессионные соглашения в отношении роддомов
Сегодня, 11:50
Экономика
В Башкирии пациентке перинатального центра не давали ее медицинские документы
Сегодня, 10:01
Происшествия
2
Столицу Башкирии парализовали десятибалльные пробки
Сегодня, 10:57
Город
Продюсер из Уфы Мартыненко, осужденный за педофилию, вновь потребовал пересмотра дела
Сегодня, 16:05
Общество
В Башкирии предложили премировать врачей первичного звена за выявление онкобольных
Сегодня, 11:53
Общество
В Башкирии снежная буря повалила стелу на въезде в Кумертау
Сегодня, 13:12
Происшествия
Грузовому транспорту запретили въезд в Уфу из-за снегопада
Сегодня, 15:43
Город
В Башкирии четверо жителей Стерлитамака пойдут под суд за похищение и убийство
Сегодня, 10:53
Происшествия
В Башкирии регоператор пояснил, когда договор по обращению ТКО считается заключенным
Сегодня, 11:37
Общество
«Мокрая консервация» карьера под Сибаем в Башкирии начнется 1 февраля
Сегодня, 12:02
Экономика
В Башкирии мэр Сибая попросил горожан не вызывать спасателей без повода
Сегодня, 10:44
Общество
Персона дня
Хабиров Радий Фаритович
временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан
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Игтисамова Лира Закуановна
Исполняющая обязанности министра финансов Республики Башкортостан
Трофимов Валерий Николаевич
Председатель Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, директор ООО «Энергоинжиниринг».
Яппаров Рафаэль Галиевич
И.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан
Полстовалов Олег Владимирович
И.о. министра земельных и имущественных отношений
Абдрахимов Раиф Рамазанович
И.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Мельников Юрий Михайлович
И.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Сидякин Александр Геннадьевич
Руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Баширов Ринат Рашитович
Первый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан
Мустафин Ульфат Мансурович
глава администрации Уфы
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Сегодня
16:14
Совфед планирует ввести платную регистрацию мобильных устройств
Общество
16:13
Школьники Кузбасса сняли ролик о непригодной к употреблению еде в столовой
Общество
16:12
Минобразования считает распределение выпускников вузов сложной задачей
Общество
16:05
Продюсер из Уфы Мартыненко, осужденный за педофилию, вновь потребовал пересмотра дела
Общество
16:00
Центробанк возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке
Экономика
15:51
Опрос: 10% россиян в 2018 году повысили зарплату
Экономика
15:48
В России рассекретили часть архивов о блокадном Ленинграде
Общество
15:47
В Сибае побывал главный федеральный инспектор по Башкирии
Политика
15:47
Бойко: России придется подписать с Украиной новый договор о транзите газа
Экономика
15:43
Грузовому транспорту запретили въезд в Уфу из-за снегопада
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