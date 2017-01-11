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Жители Башкирии попросили власти прислать саперов, чтобы обезвредить снаряды в Урмане
Сегодня, 13:46
Буквально через пару дней после этого заявления в поселке произошло ЧП: погиб мужчина, подорвавшись на мине.
В Башкирии сотрудники ФСБ обнаружили нелегального оружейника Сегодня, 11:48
«Типичный миллионер» из Башкирии заявил, что не боится развернутой против него травлиСегодня, 12:33
Как в Уфе студенты встретили Татьянин день Сегодня, 15:30
Как бизнес Башкирии осваивает облачные сервисыСегодня, 10:06
Башкирская содовая компания представит свою продукцию на выставке в МосквеСегодня, 09:44
В Башкирии предприниматель запретил сельчанам ловить рыбуОбщество
В Башкирии создадут экотехнопарк для переработки промотходовЭкономика
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Понять и простить: 11 депутатов Курултая Башкирии внесены в базу приставов за долгиПолитика
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