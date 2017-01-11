В Башкирии на выходных ударит лютый мороз до -31°

Сегодня, 10:10

Общество

Хабиров запретил в Башкирии заключать концессионные соглашения в отношении роддомов

Сегодня, 11:50

Экономика

В Башкирии пациентке перинатального центра не давали ее медицинские документы

Сегодня, 10:01

Происшествия

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Столицу Башкирии парализовали десятибалльные пробки

Сегодня, 10:57

Город

Продюсер из Уфы Мартыненко, осужденный за педофилию, вновь потребовал пересмотра дела

Сегодня, 16:05

Общество

В Башкирии предложили премировать врачей первичного звена за выявление онкобольных

Сегодня, 11:53

Общество

В Башкирии снежная буря повалила стелу на въезде в Кумертау

Сегодня, 13:12

Происшествия

Грузовому транспорту запретили въезд в Уфу из-за снегопада

Сегодня, 15:43

Город

В Башкирии четверо жителей Стерлитамака пойдут под суд за похищение и убийство

Сегодня, 10:53

Происшествия

В Башкирии регоператор пояснил, когда договор по обращению ТКО считается заключенным

Сегодня, 11:37

Общество

«Мокрая консервация» карьера под Сибаем в Башкирии начнется 1 февраля

Сегодня, 12:02

Экономика

В Башкирии мэр Сибая попросил горожан не вызывать спасателей без повода

Сегодня, 10:44

Общество