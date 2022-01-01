- Наша основная задача – удовлетворять потребности российской промышленности в таких продуктах, как кальцинированная сода, ПВХ, каустическая сода, бикарбонат натрия, соляная кислота, - отметил он. - Это наши основные продукты и то, благодаря чему нам удается оставаться страной №3 в мировом производстве кальцинированной соды, после Китайской народной республики и США. Главный инвестиционный проект, который мы сейчас реализуем, - это модернизация колонного оборудования в Стерлитамаке. Всего на 2017 год на реализацию программы по замене и обновлению оборудования запланированы вложения в размере 3 млрд руб.