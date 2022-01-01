Главная задача БСК

– удовлетворять потребности
отечественной промышленности
БСК
Член совета директоров «Башкирская содовая компания» Владимир Балабанов рассказал о работе предприятия, о новых планах и задачах на самом масштабном отраслевом форуме - международной выставке «Химия-2017».
- Наша основная задача – удовлетворять потребности российской промышленности в таких продуктах, как кальцинированная сода, ПВХ, каустическая сода, бикарбонат натрия, соляная кислота, - отметил он. - Это наши основные продукты и то, благодаря чему нам удается оставаться страной №3 в мировом производстве кальцинированной соды, после Китайской народной республики и США. Главный инвестиционный проект, который мы сейчас реализуем, - это модернизация колонного оборудования в Стерлитамаке. Всего на 2017 год на реализацию программы по замене и обновлению оборудования запланированы вложения в размере 3 млрд руб.





- Знаменитая пачка пищевой соды (бикарбонат натрия очищенный) в этом году отпраздновала свой 50-ти летний юбилей, - напомнил Владимир Балабанов. - В прошлом году «Башкирская содовая компания» произвела около 140 тыс тонн пищевой соды. Это закрывает 85% потребности страны.
- Знаменитая пачка пищевой соды (бикарбонат натрия очищенный) в этом году отпраздновала свой 50-ти летний юбилей, - напомнил Владимир Балабанов. - В прошлом году «Башкирская содовая компания» произвела около 140 тыс тонн пищевой соды. Это закрывает 85% потребности страны.

АО «БСК» - единственная российская компания, которая производит

терефталоилхлорид

(применяется в производстве различных полимеров и волокон, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях).



- Объем производства не очень большой, но все потребности России мы закрываем. Более того, при увеличивающейся потребности мы готовы увеличить производство этого уникального продукта в 2-3 раза, - говорит Владимир Балабанов.

- Мы сейчас активно работаем над решением проблемы сырьевой базы. Уже есть понимание по двум-трем месторождениям, которые точно подходят по качеству. Сейчас совместно с Республикой Башкортостан, которая является нашим вторым крупным акционером, мы эту проблему решаем. Без сомнений, что она будет решена в ближайшие год-два, - говорит Владимир Балабанов.
Справка.

В группу компаний «Башхим» входят торговый дом «Башхим», Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод.

В 2016 году группа компаний «Башхим» произвела около 2 млн тонн кальцинированной соды, в том числе БСК – 1,625 млн тонн и Березниковский содовый завод - 500 тыс тонн. Ежегодно России необходимо около 3 млн тонн кальцинированной соды.

«Башхим» входит в тройку крупнейших производителей ПВХ в России, наряду с такими компаниями, как «РусВинил» и «Саянскхимпласт». Башкирская содовая компания 2016 году выпустила более 245 тыс тонн ПВХ.