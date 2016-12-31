В России, в языческие времена, началом года считалась весна. Связано это было с культом плодородия. Новый Год отмечался в день весеннего равноденствия.
С приходом новой религии - православия, Новый Год стали отмечать 1 сентября.
А в 1699 году Царь Пётр издал указ "О праздновании Нового Года", в котором говорилось, что отмечать сей праздник следует 1 января, украшать жилище еловыми и сосновыми ветками, не снимать украшений до 7 января. Знатным гражданам велено было в полночь палить из пушек во дворах, стрелять из ружей, а на площади устраивался фейерверк.
Параллель четвёртая - еловая, салютная.