отмечается в субботу 31.12.2016
ровно в 24-00
Информационное агентство МедиаКорСеть поздравляет всех своих дорогих и любимых читателей, клиентов и сотрудников с наступающим 2017-м годом!
От души желаем всем счастья, радости, профессиональных и творческих успехов, и чтобы в Новом Году обязательно сбылось то, о чём каждый из вас давно мечтал, вместе, или по отдельности.
А также читателей Медиакорсеть поздравляют первые лица Республики.

Поздравление с Новым Годом начальника ГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова

Поздравление с Новым Годом заместителя министра ЖКХ РБ Альфреда Зинатуллтна

Поздравление с Новым Годом заместителя министра ЖКХ РБ Альфреда Зинатуллтна

Поздравление с Новым Годом заместителя премьер-министра правительства РБ Марата Магадеева

Поздравление с Новым Годом председателя государственного собрания - курултая РБ Константина Толкачева

Поздравление с Новым Годом председателя государственного собрания - курултая РБ Константина Толкачева
Теперь, уважаемые читатели, мы хотим рассказать вам немного о истории возникновения этого замечательного праздника.


Согласно восточной традиции, Огненную Обезьяну сменяет Огненный Петух.
Но не об этом наше сегодняшнее повествование. Существует много различных ресурсов, профессионально освещающих данный вопрос. Мы же хотели окунуться в историю, чуть-чуть затронуть географию и провести параллели с настоящим.
Согласно восточной традиции, Огненную Обезьяну сменяет Огненный Петух.
Но не об этом наше сегодняшнее повествование. Существует много различных ресурсов, профессионально освещающих данный вопрос. Мы же хотели окунуться в историю, чуть-чуть затронуть географию и провести параллели с настоящим.


Когда-то, давным-давно, у людей не было такого большого, общего и красивого праздника, каким сейчас является Новый Год.
Все они праздновали его по своему и в разные даты.
На заре времён, а точнее, две с половиной тысячи лет назад, у древних Шумер в Месопотамии появился праздник, который стали отмечать в честь сотворения нибируанцами человеческой расы.
Одна из версий современных учёных гласит, что это именно они оставили землянам сею превосходную традицию. А вместе с ней и священные глиняные таблички где было начертано...
Правда, это уже немного другая история.
На заре времён, а точнее, две с половиной тысячи лет назад, у древних Шумер в Месопотамии появился праздник, который стали отмечать в честь сотворения нибируанцами человеческой расы.
Одна из версий современных учёных гласит, что это именно они оставили землянам сею превосходную традицию. А вместе с ней и священные глиняные таблички где было начертано...
Правда, это уже немного другая история.
Вавилон
Точной даты праздника не было, так как жили по лунному календарю. Благодаря стараниям жрецов, праздник всегда выпадал на осень или на весну. Героем праздника был Бог Мардук - БОРОДАТЫЙ СТАРЕЦ Параллель первая - Дед Мороз.
В этот день царь вставал перед его статуей, а верховный жрец бил его по щеке со всей силы.
Царь исповедовался за весь прошедший год - хорошо ли правил. Затем вновь получал удар от жреца, и, если после этого на его глазах появлялись слёзы, то это считалось хорошим знаком.
Параллель вторая - отчёт первого лица государства.

Древний Рим
В древнем Риме Новый Год долгое время праздновался 1 марта, пока Юлий Цезарь не ввёл новый календарь. И праздник сразу переместился на 1 января.
Что характерно - январь в Древнем Риме месяц, названный в честь двуликого Бога Януса. Один его лик смотрит назад, как бы на год уходящий, а другой вперёд, встречая новый.
Параллель третья - двойственность. Проходит сквозь все времена.
Даже в Российской традиции - отмечать новый год два раза, можно усмотреть её присутствие.
Древний Рим
В древнем Риме Новый Год долгое время праздновался 1 марта, пока Юлий Цезарь не ввёл новый календарь. И праздник сразу переместился на 1 января.
Что характерно - январь в Древнем Риме месяц, названный в честь двуликого Бога Януса. Один его лик смотрит назад, как бы на год уходящий, а другой вперёд, встречая новый.
Параллель третья - двойственность. Проходит сквозь все времена.
Даже в Российской традиции - отмечать новый год два раза, можно усмотреть её присутствие.
Россия
В России, в языческие времена, началом года считалась весна. Связано это было с культом плодородия. Новый Год отмечался в день весеннего равноденствия.
С приходом новой религии - православия, Новый Год стали отмечать 1 сентября.
А в 1699 году Царь Пётр издал указ "О праздновании Нового Года", в котором говорилось, что отмечать сей праздник следует 1 января, украшать жилище еловыми и сосновыми ветками, не снимать украшений до 7 января. Знатным гражданам велено было в полночь палить из пушек во дворах, стрелять из ружей, а на площади устраивался фейерверк.
Параллель четвёртая - еловая, салютная.
Европа
В Европе перед самым Новым Годом празднуется Рождество. Строго говоря, оно и является основным праздником. Однако, в каждой европейской стране существуют свои традиции встречи Нового Года.
Германия
Чехия
Англия
Азия
Новый Год в странах Азии почти везде является самым главным торжеством и отмечается очень красочно и пышно. Не смотря на обилие всевозможных верований, обычаев и представлений, этот праздник почитаем всеми в равной степени и без исключений.
МедиаКорСеть Уфа выражает уверенность в дальнейшем сотрудничестве со своими читателями, коллегами и клиентами.
Было приятно работать с настоящими профессионалами своего дела.
Пусть 2017 год станет прекрасным продолжением начатого в 2016-м!
Китай
Япония
Тайланд