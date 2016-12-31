Точной даты праздника не было, так как жили по лунному календарю. Благодаря стараниям жрецов, праздник всегда выпадал на осень или на весну. Героем праздника был Бог Мардук - БОРОДАТЫЙ СТАРЕЦ Параллель первая - Дед Мороз .

В этот день царь вставал перед его статуей, а верховный жрец бил его по щеке со всей силы.

Царь исповедовался за весь прошедший год - хорошо ли правил. Затем вновь получал удар от жреца, и, если после этого на его глазах появлялись слёзы, то это считалось хорошим знаком.

Параллель вторая - отчёт первого лица государства .



