- Я всегда работала с женщинами, занималась коррекцией веса, помогала вернуть себя красивую, стройную и уверенную. Благодаря нашим совместным усилиям, женщины добивались достойных результатов, хорошели и менялись, но вот их окружение нет. Поэтому снова начинались те же проблемы с весом и психологические трудности, ведь муж все тот же и ему не нужна, как оказывалось, стройная, красивая, уверенная в себе жена. Так мне пришла идея создать не просто место, где худеют, а полноценный женский Клуб, где решаются и многие другие проблемы. Наше женское царство за закрытыми дверями - здесь женщины могут спокойно общаться друг с другом, проходят тренинги и мастер-классы. В центре нет часов, нет очередей, телефонных звонков, криков и напряжения – каждая может спокойно прийти в любое удобное время и расслабиться здесь. За чашкой элитного чая, за разговором или процедурами для лица и тела. Я работаю для женщин и ради женщин.