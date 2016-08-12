Чебаева Тамара
доктор аюрведа, психолог, диетолог, косметолог, консультант Аура-сома
Автор многочисленных методик, направленных на омоложение, оздоровление и включение естественных механизмов саморегуляции организма.
Старший преподаватель Президентской Программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Спикер телепрограмм "Стройные и счастливые".
Из последних наград: "Лучший по профессии", "Лучший профессиональный салон красоты".
Является ли Дело, которым Вы сегодня занимаетесь – делом Вашей жизни? Чем был обусловлен Ваш выбор?
- Разумеется. Делать людей здоровыми, красивыми, молодыми и счастливыми - вот в чем я нахожу свое личное счастье и смысл своей жизни. Я еще с детства знала, кем буду, и чем буду заниматься, и этому я посвятила всю свою жизнь, с самой юности. Получать удовлетворение от своей деятельности - это метка, что вы заняты своим делом, вы поглощены им, вы приносите пользу другим людям, а значит, вы следуете своему пути и предназначению. Я получаю колоссальное удовлетворение.
В чем заключается миссия Вашего дела? Какой девиз у вашего Дела?
- Я создаю пространство для счастья. С помощью разных методов и техник, все они рабочие и весьма эффективные и подходят для людей с разными запросами, проблемами и задачами. От меня никогда не уходят, не разрешив свою проблему. Возможно, поэтому клиенты нашего клуба приезжают со всего мира - Америка, Австралия, Африки, не говоря уже о москвичах и питерцах. В своем клубе я собрала все то, что сама испытала на себе, что проверено на 100%, что действительно работает.
Как, кто или что вдохновило Вас на создание Вашей компании? Когда это было, при каких событиях или обстоятельствах? С чего все началось?
- Я всегда работала с женщинами, занималась коррекцией веса, помогала вернуть себя красивую, стройную и уверенную. Благодаря нашим совместным усилиям, женщины добивались достойных результатов, хорошели и менялись, но вот их окружение нет. Поэтому снова начинались те же проблемы с весом и психологические трудности, ведь муж все тот же и ему не нужна, как оказывалось, стройная, красивая, уверенная в себе жена. Так мне пришла идея создать не просто место, где худеют, а полноценный женский Клуб, где решаются и многие другие проблемы. Наше женское царство за закрытыми дверями - здесь женщины могут спокойно общаться друг с другом, проходят тренинги и мастер-классы. В центре нет часов, нет очередей, телефонных звонков, криков и напряжения – каждая может спокойно прийти в любое удобное время и расслабиться здесь. За чашкой элитного чая, за разговором или процедурами для лица и тела. Я работаю для женщин и ради женщин.
Кто Ваша команда? Как вы считаете, есть ли незаменимые сотрудники или же замену можно найти всегда?
- К нам в клуб приходят работать люди, которые любят других людей. Специалисты приходят чаще всего по рекомендации. Вселенная большая, щедрая и безграничная, и наши люди всегда нас находят. Кто сквозь зубы улыбается – мы таких не держим! Нам нужны люди-зажигалки, которые излучают позитив, свет и тепло. Например, наша Евгения Терегулова, директор клуба. Я безмерно благодарна каждому, кто у нас работал или работает. Это уже больше, чем команда. Гораздо больше.
Что является фундаментом успеха Вашего Дела? Какие принципы и приоритеты в работе?
- Мой фундамент – это мои опыт и знания. Я учусь постоянно, чтобы быть в курсе новых решений, техник и технологий. Индустрия красоты развивается бешеными темпами, и если сегодня ты не обучаешься чему-то новому, то завтра тебе нечего будет предложить своим клиенткам. Я считаю, что в любой сфере, мы все должны учиться непрерывно. На сегодня у меня уже более 300 различных сертификатов, я их уже считать перестала, если честно.
Какие детали особенно важны в Вашей работе, чему Вы уделяете наибольшее внимание?
- В имидже мелочей не бывает, детали очень важны. От того как работаешь, такой и жди результат, мы вот результат гарантируем, потому что про мелочи всегда помним и о главном не забываем.
Расскажите о новейших трендах и тенденциях в вашей работе.
- Я сертифицированный доктор Аюрведы, таких в России немного. Аюрведа в моем Клубе – это уникальное сочетание современной медицины и древних знаний, методик, практик. Аюрведа - это очень нежная и мягкая практика, которая всегда дает результат. С чем бы человек не обратился, Аюрведа знает ответ и решение, как ему помочь. Это не мистика и не философия, это конкретные способы для каждого, с чем бы вы не пришли. Также я занимаюсь кристаллотерапией, таких как я всего 13 мастеров на весь СНГ. Это феноменальный инструмент, позволяющий запустить естественный механизм саморегуляции в практически любом состоянии. Из последних случаев, за несколько часов я подняла с инвалидной коляски девушку, которая несколько лет была прикована к ней в результате аварии. Кристаллы помогли вернуться ей к нормальной жизни. И еще одна уникальная техника - Ауро-сома, настоящее чудо, которое сложно объять разумом и понять до конца, но которое творит настоящие чудеса каждый день.
С какими трудностями Вам приходилось сталкиваться в период становления Вашего дела и в дальнейшей работе? Какой момент для Вас был самым сложным? С чем он связан: кадры, финансовая ситуация или др.?
- Разумеется, любой бизнес требует терпения и затрат. Бывало и такое, что приходилось отдавать последнее заработанное. Но я знаю, что Вселенная щедрая и в ней есть много всего для каждого, и я верю, что она заботится о каждом ежеминутно, просто нужно уметь читать знаки, которые Вселенная нам посылает, жить в доверии к ней и быть открытыми жизни.
Возникало ли у Вас желание оставить свое Дело и поменять сферу деятельности?
- Никогда! И я счастлива, что могу так сказать про себя. Если я смогла помочь человеку, мой день прожит не зря и я счастлива.
Устраивает ли Вас тот доход, который сегодня у Вас есть? Вы хотели бы его увеличить?
- А доход для чего нужен? Доход - это лишь инструмент для достижения целей. Сейчас нам нужны деньги чтобы сделать наши Клубы более просторными, мы немного выросли из прежних стен. А еще нужны средства, что бы заниматься благотворительностью, снова помогать другим.
Какие планы на развитие у Вашей компании и лично у Вас сегодня? Куда и к чему Вы стремитесь сегодня? Что по вашему мнению Вам еще не удалось реализовать?
- У меня есть мечта! Я хочу создать такой большой Центр, куда будут приходить разные женщины, еще больше женщин, которым нужна помощь, поддержка и знания. В наших Клубах нам уже тесновато, мы выросли, многое умеем и пришло время расширять границы. Весной я лечу на стажировку в Прованс по приглашению Французской Академии Научной красоты и после этой поездки у нас появится еще больше возможностей для реализации задуманного.