Перевернутая фура и три трупа: всё о жутком ДТП в Башкирии

Скорость автомобиля и грузовика при столкновении была такой, что обе машины опрокинулись на дорогу. На месте аварии уже работают эксперты, сообщает ГАИ Республики Башкортостан.