Перевернутая фура и три трупа: всё о жутком ДТП в Башкирии

От удара обе машины перевернулись. Фура упала на бок, а легковушка оказалась в кювете на крыше. В «Рено» никто не выжил — ни водитель, ни пассажиры. Всего погибших трое. Чтобы достать тела, машину пришлось переворачивать на обочине. Легковушка измята практически полностью.