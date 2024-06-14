Перевернутая фура и три трупа: всё о жутком ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Смертельное ДТП произошло на 85 км трассы Серменево-Баймак в Башкирии около 15:00 в пятницу, 14 июня, сообщил руководитель региональной ГАИ Владимир Севастьянов. На дороге столкнулись легковой автомобиль «Рено Логан» и грузовик «Валдай».
От удара обе машины перевернулись. Фура упала на бок, а легковушка оказалась в кювете на крыше. В «Рено» никто не выжил — ни водитель, ни пассажиры. Всего погибших трое. Чтобы достать тела, машину пришлось переворачивать на обочине. Легковушка измята практически полностью.
Владимир Севастьянов выехал на место аварии, где уже работают представители экстренных служб. Глава ГАИ Башкирии обещал рассказать подробности позже.