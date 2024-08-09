Видео . Азалия Аминева предложила выделить третий пол в спорте

Азалия Аминева, дебютировавшая 8 августа в профессиональном боксе победой техническим нокаутом над соперницей из Танзании, бросила вызов трансгендеру* Иман Хелиф из Алжира.