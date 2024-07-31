SsangYong Kyron

Жуткая авария с детьми в Башкирии — есть ли выжившие

Китайский внедорожник выбросил в кювет «Хэндай Солярис» на 98 км автодороги Уфа-Янаул в Бирском районе днем в среду, 31 июля, сообщает ГАИ РБ.