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Спасение животных

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Август
Незванный бэтмен напугал уфимку
24 августа, 13:00
Июль
Как вывести блох у кошки: проверенные и нестандартные способы борьбы
30 июля, 18:45
Как правильно помогать бездомным животным
29 июля, 12:07
Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
27 июля, 11:20
Как правильно перевозить в машине собак и кошек
26 июля, 12:30
Как понять, что ваша собака грустит и как поднять ей настроение?
25 июля, 16:48
«Кокаиновых акул» обнаружили возле побережья Бразилии
24 июля, 14:30
Как правильно воспитывать котенка: все, что нужно знать новичкам
24 июля, 11:00
В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных
23 июля, 15:40
5 экзотических животных, которые могут стать вашими питомцами
23 июля, 13:12
Почему морская свинка — лучший маленький питомец для вашего дома
23 июля, 11:48
6 причин завести домашнее животное: почему и как это улучшит качество вашей жизни
23 июля, 10:13
Как защитить животных от жары: 7 простых советов, которые спасут жизнь вашему любимцу
22 июля, 11:53
Июнь
В Уфе спасли бельчонка
Историю вызволения малыша из беды неравнодушным мужчиной рассказали сотрудник Центра реабилитации диких животных в Башкирии «Пин и Пуф».
20 июня, 05:26

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