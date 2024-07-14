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Романтическая прогулка

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14 июля
Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей
Ссора во время романтической прогулки закончилась двумя часами плутания по лесу, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.
14 июля, 11:27

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