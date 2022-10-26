Рамазанова Земфира Талгатовна

5 ноября 2013 года Земфира выложила на iTunes песню «Someday». Имя певицы напрямую не упоминалось, состав группы известен не был. Песня, исполненная на русском языке, была записана группой «The Uchpochmack» (в переводе с башкирского языка «учпочмак» — «треугольник», блюдо татарской и башкирской национальной кухни). Каждую неделю в Itunes появлялся новый трек из EP «First & Last»: 12 ноября — «Mistress» (в записи принял участие Дэвид Браун, солист группы «Brazzaville»), 19 ноября — «Lightbulbs». Все три трека возглавляли чарт российского отделения iTunes. 14 декабря на концерте в ГКЦЗ «Россия» в Лужниках Земфира со сцены объявила состав группы: она сама и два её племянника Артур и Артём Рамазановы. Там же впервые на публике были исполнены две песни из EP «First & Last»: «Someday» и «Lightbulbs».