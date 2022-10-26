Рамазанова Земфира Талгатовна

Вид деятельности: певица, композитор, продюсер
Дата/Место рождения: 26 августа 1976, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование: Уфимские училище искусств, специальность "Эстрадный вокал", диплом с отличием.
Семейное положение: Не замужем
Уроженка Уфы, любимица миллионов Земфира Рамазанова одна из самых коммерчески успешных певиц в истории отечественной рок-индустрии.
выпускает первый студийный альбом "Земфира"
Выходит в свет альбом «Прости меня моя любовь». В этот период Земфира и её группа победили в четырёх номинациях журнала «ОМ»: «Исполнитель года», «Скандалист года», «Прорыв года» и «Альбом года». 8 апреля 2000 года группе «Zемфира» была вручена премия журнала Fuzz по итогам 1999 года в двух номинациях: «Лучшая группа» и «Лучший альбом» (за дебютную работу).
26 августа 2001 года Земфира была удостоена Государственной молодёжной премии Республики Башкортостан в области культуры имени Шайхзады Бабича за 1999 год.
Второй альбом певицы стал самым продаваемым диском в России в 2000 году. Земфира получила награды премии «Рекордъ» 2001 года в категориях «Исполнитель года» и «Альбом года». Разошедшийся тиражом более полутора миллионов экземпляров, альбом стал самым коммерчески успешным в карьере певицы. Журнал «ОМ» безоговорочно признаёт Земфиру «Исполнительницей года» (без номинации других артистов). Коллектив певицы получает номинацию на премию «Овация» 2001 года, в категории «Рок-группа года».
1 апреля 2002 года выходит альбом «Четырнадцать недель тишины». Только за первый день продаж было раскуплено 180 тысяч экземпляров аудиодисков альбома, что являлось рекордным уровнем на то время. К июлю 2002 года российский тираж альбома превысил миллион экземпляров. По информации Real Records, было реализовано 700 тысяч кассет и 300 тысяч компакт-дисков. Помимо этого, на Украине было продано 150 тысяч дисков и 300 тысяч кассет. «Четырнадцать недель тишины» был номинирован на премию «Рекордъ» 2003 года в номинации «Альбом года»
1 марта 2005 года состоялся релиз альбома «Вендетта». 6 октября 2004 года, на церемонии MTV Russia Music Awards 2004 года, Земфира исполнила дуэтом с группой Queen знаменитую композицию «We Are The Champions»
В начале октября 2007 года вышел альбом "Спасибо". Он был выпущен издательским домом «Коммерсантъ» и вышел в продажу с 1 октября вместе с первым номером нового журнала «Citizen K» — издания о моде, музыке, стиле. Земфира появилась на обложке журнала, в котором была представлена информация о певице и новом альбоме, включая её большое интервью, фотосессию, сделанную в Париже, детские фото и другие материалы. В альбом «Спасибо» вошли двенадцать песен, написанных, по словам певицы, на одном вдохновении, в течение года (от осени 2006-го до осени 2007-го). Запись альбома проходила в Лондоне, сведение — в Москве на «Мосфильме».
Сборник би-сайдов «Z-Sides».
В новогоднюю ночь на 1 января 2010 года на сайте певицы появился второй «живой» альбом Земфира.Live2. В альбом вошли 11 песен, записанных в ходе гастрольного тура «Спасибо».
1 июня открылся реконструированный официальный сайт певицы. Земфира сообщила об окончании отпуска и поведала о своих творческих планах. 1 сентября состоялся релиз переизданий трёх первых студийных альбомов. К этому же событию был приурочен мини-тур по городам: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск, Киев и Москва. Также Земфира сообщила о работе над музыкальным оформлением фильма Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты» и о начале записи нового альбома. Альбом она записала в своей новой студии на территории «Красного Октября». 1 августа Земфира выступила на закрытии «Новой волны» 2010 года.
Альбом «Жить в твоей голове» и группа The Uchpochmack. 15 апреля 2011 года на «Нашем радио» состоялась премьера песни «Без шансов», которая впоследствии вошла в новый альбом певицы. 23 июля 2011 года Земфира выступила на «Пикнике Афиши», где представила новую песню «Деньги».
31 августа на официальном сайте появилась афиша со списком из 11 городов России, Чехии, Бельгии, Германии и 12 концертов, намеченных на октябрь — декабрь.
14 сентября 2011 года начал работать официальный сайт фильма «Последняя сказка Риты» (реж. Р. Литвинова, одноимённый саундтрек к которому написала Земфира. В трейлере фильма звучит гитарная вариация на тему «Танца с саблями» А. Хачатуряна, а также фрагмент неизвестной ранее песни самой артистки. 16 октября Земфира выступила на юбилее Вячеслава Бутусова в Санкт-Петербурге, исполнив две его песни (на слова Ильи Кормильцева): «Казанова» и «Взгляд с экрана».
29 октября в Новосибирске начался гастрольный тур «12», включавший в себя 13 концертов в 11 городах. Состав (помимо самой певицы): Алексея Беляев (бас), Сергей Ткаченко (гитара, барабан) и Денис Маринкин (ударные). Земфира во многих песнях аккомпанирует себе на акустической гитаре и синтезаторе. В программу концертов вошли композиции со всех альбомов певицы, включая сборник «Z-Sides», а также песни «Без шансов» и «Деньги».
29 января 2012 года на официальном сайте Земфиры появились фотографии из тура «12», а также вся дискография певицы, включая альбомы «Вендетта» и «Z-Sides». 1 апреля на сайте певицы появилась радиоверсия песни «Деньги».
16 апреля 2012 года Земфира представила песню «Деньги» в эфире «Первого канала». Певица впервые за долгое время появилась на телевидении — исключение она сделала для премьерной передачи «Вечерний Ургант».
27 апреля 2012 года Земфира выступает в качестве гвоздя программы на фестивале «Рок Арена» в Донецке.
В июле 2012 года возобновляется сотрудничество Земфиры с группой Queen (принимает участие в концерте группы 3 июля в СК «Олимпийский»). Земфира также выступила 7 июля на рок-фестивале «Нашествие-2012»: закрыла, в качестве гвоздя программы, своим выступлением второй день фестиваля.
2 января 2013 года Земфира на своём официальном сайте объявила о начале нового гастрольного тура «Земфира. Тур 2013». Он стартовал 15 февраля в Томске и включал в себя 51 город.
14 февраля 2013 года на сервисе «Яндекс.Музыка» был выложен шестой студийный альбом «Жить в твоей голове». Официальный его релиз состоялся 15 февраля 2013 года. 14 февраля альбом появляется на сервисе iTunes, впоследствии исчезает и появляется вновь 16 февраля.
Доходы от продаж альбома за первый месяц составили два миллиона рублей, что является рекордом для интернет-продаж произведений российских исполнителей.
17 июля 2013 года Земфира выступила гвоздём программы на закрытии XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани с композицией «Мы разбиваемся».
5 ноября 2013 года Земфира выложила на iTunes песню «Someday». Имя певицы напрямую не упоминалось, состав группы известен не был. Песня, исполненная на русском языке, была записана группой «The Uchpochmack» (в переводе с башкирского языка «учпочмак» — «треугольник», блюдо татарской и башкирской национальной кухни). Каждую неделю в Itunes появлялся новый трек из EP «First & Last»: 12 ноября — «Mistress» (в записи принял участие Дэвид Браун, солист группы «Brazzaville»), 19 ноября — «Lightbulbs». Все три трека возглавляли чарт российского отделения iTunes. 14 декабря на концерте в ГКЦЗ «Россия» в Лужниках Земфира со сцены объявила состав группы: она сама и два её племянника Артур и Артём Рамазановы. Там же впервые на публике были исполнены две песни из EP «First & Last»: «Someday» и «Lightbulbs».
Осенью 2013 года Земфира получила премию MTV Europe Music Awards в категории «Лучший российский исполнитель».
Тур «Маленький человек».
В конце октября 2015 года Земфира анонсировала новый концертный тур под названием «Маленький человек». Во время гастролей исполнительница посетила 20 городов России, а также дала концерты в Белоруссии, Эстонии, Литве и Латвии.
Первая часть турне началась в феврале 2016 года с Омска и завершилась в апреле в Москве. Во время этого тура певица объявила об окончании своей гастрольной деятельности.
Концерты второй части прошли в сентябре-ноябре 2016 в Израиле, Германии, Великобритании, ОАЭ, США и в Канаде.
В конце декабря 2016 года Земфира выпускает альбом «Маленький человек. Live». И уже 23 декабря 2016 года презентует его в Московском клубе «Stadium».
Периодически выступает. Планирует участие в фестивале "Сердце Евразии", который состоится в Уфе в июне 2019 года.