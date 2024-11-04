Ответственность

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Ноябрь
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Октябрь
Уфимка открыла домашнее казино
29 октября, 09:05
Сентябрь
Штрафы за парковку вводят в Башкирии
24 сентября, 15:10
Писающие мальчики заставили задуматься о патриотизме башкирских чиновников
12 сентября, 16:20
Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии
11 сентября, 11:04
Август
Видео. В Башкирии полицейские поиграли в «салки» с юными байкерами
13 августа, 16:31
Двух детей задавили в Уфе
Под колёсами легкового транспорта во вторник, 6 августа, оказались несовершеннолетние пешеходы, сообщает ГАИ Уфы.
7 августа, 08:15
Июнь
Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции
13 июня, 16:01

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