Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В Бижбуляке группа молодых людей устроила шумные посиделки с дрифтом на автомобилях на центральной площади села. За это их раскритиковал глава администрации района Артур Зарипов.
По его словам, в будущем площадь ждут масштабные изменения. Власти планируют оборудовать там зоны отдыха и фонтан, однако действия молодежи заставляют усомниться в целесообразности благоустройства.
Кроме того, глава администрации возмутился бездействием правоохранителей. он отметил, что камеры, установленные на площади, подсоединены к системе «Безопасный город» и связаны с дежурной частью РОВД и ЕДДС, несмотря на это сотрудники ведомства не придали, по его мнению, должного значения действиям молодых людей.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что заявлений от местных жителей по данному факту не поступало, при этом сотрудники ведомства обратили внимание на соответствующую информацию в соцсетях, в связи с чем была начала проверка. Водителя авто привлекут к ответственности. Также будет опрошен сотрудник парка, обеспечивавший его охрану на тот момент.