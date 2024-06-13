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Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции

Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции

13 июня 2024, 16:01
Фото: 1MI
Гневный пост глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов опубликовал ранее в соцсетях.

В Бижбуляке группа молодых людей устроила шумные посиделки с дрифтом на автомобилях на центральной площади села. За это их раскритиковал глава администрации района Артур Зарипов.

По его словам, в будущем площадь ждут масштабные изменения. Власти планируют оборудовать там зоны отдыха и фонтан, однако действия молодежи заставляют усомниться в целесообразности благоустройства.

Кроме того, глава администрации возмутился бездействием правоохранителей. он отметил, что камеры, установленные на площади, подсоединены к системе «Безопасный город» и связаны с дежурной частью РОВД и ЕДДС, несмотря на это сотрудники ведомства не придали, по его мнению, должного значения действиям молодых людей.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что заявлений от местных жителей по данному факту не поступало, при этом сотрудники ведомства обратили внимание на соответствующую информацию в соцсетях, в связи с чем была начала проверка. Водителя авто привлекут к ответственности. Также будет опрошен сотрудник парка, обеспечивавший его охрану на тот момент.

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