Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что заявлений от местных жителей по данному факту не поступало, при этом сотрудники ведомства обратили внимание на соответствующую информацию в соцсетях, в связи с чем была начала проверка. Водителя авто привлекут к ответственности. Также будет опрошен сотрудник парка, обеспечивавший его охрану на тот момент.