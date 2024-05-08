«Для нас это огромная честь»: Хабиров посетил концерт со знаменитым дирижером

В столице Башкирии приняли концерт Московского Пасхального фестиваля. Выступление состоялось в среду, 8 мая, на сцене Башкирского гостеатра оперы и балета.