«Для нас это огромная честь»: Хабиров посетил концерт со знаменитым дирижером

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Значительным событием стало прибытие в Уфу руководителя Большого и Мариинского театров маэстро Валерия Гергиева. Среди посетителей концерта был и глава региона Радий Хабиров, который не скрывал своего восторга от происходящего.
«Для нас огромная честь встречать в Уфе выдающихся музыкантов современности, — сказал Хабиров. — У меня нет музыкального образования, но я понимаю, что сегодня мы прикоснулись к настоящему, великому искусству».
Хабиров также обсудил с дирижером Гергиевым сотрудничество с Большим театром. Руководитель региона изъявил желание, чтобы Пасхальный фестиваль приезжал в республику регулярно.