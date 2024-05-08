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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

«Для нас это огромная честь»: Хабиров посетил концерт со знаменитым дирижером

«Для нас это огромная честь»: Хабиров посетил концерт со знаменитым дирижером

8 мая 2024, 16:18
Фото: пресс-служба главы Башкирии
В столице Башкирии приняли концерт Московского Пасхального фестиваля. Выступление состоялось в среду, 8 мая, на сцене Башкирского гостеатра оперы и балета.

Значительным событием стало прибытие в Уфу руководителя Большого и Мариинского театров маэстро Валерия Гергиева. Среди посетителей концерта был и глава региона Радий Хабиров, который не скрывал своего восторга от происходящего.

Фото: пресс-служба главы РБ
«Для нас огромная честь встречать в Уфе выдающихся музыкантов современности, — сказал Хабиров. — У меня нет музыкального образования, но я понимаю, что сегодня мы прикоснулись к настоящему, великому искусству».

Хабиров также обсудил с дирижером Гергиевым сотрудничество с Большим театром. Руководитель региона изъявил желание, чтобы Пасхальный фестиваль приезжал в республику регулярно.

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