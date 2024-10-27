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Октябрьское

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Октябрь
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку
2 октября, 15:36
Сентябрь
Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ
25 сентября, 13:10
Август
Путин благословил на бой добровольца из Башкирии
27 августа, 09:26

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