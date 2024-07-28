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Апокалипсис в Башкирии сняли на видео
На один из районов Республики Башкортостан мощный ливень обрушился вместе с сильным градом.
28 июля, 18:27
2019
В небе над Уфой самолет из Китая не выпустил шасси
Происшествие завершилось благополучно.
18 февраля 2019, 06:10
2017
В Уфе автомобилисты заметили в небе уникальное природное явление «гало»
11 декабря 2017, 08:26

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