Видео . Поиски ребёнка в шлюзах прекращены в Башкирии

В ходе поисковой операции, волонтеры обнаружили тело 7-летнего мальчика, который пропал в реке Белая 9 июля 2024 года, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.