Константин Кольцов

В Минске простились с уфимским хоккеистом

В столице Беларуси похоронили прах тренера ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Как сообщают местные СМИ, прощание с хоккеистом состоялось в здании Крытого катка парка имени Горькова.