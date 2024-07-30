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Ипподром

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2024
Как отметят День ВДВ в Башкирии
30 июля, 15:58
2020
В Уфе на скачках конь сбросил наездницу и финишировал вторым следом за ней
31 мая 2020, 11:39
2019
Радий Хабиров заявил, что хочет развивать коневодство
13 сентября 2019, 09:04
На конном турнире «Терра Башкирия» назревает новый скандал
Подмена подтверждена, а жокеи одного района выступят за другой, сообщили в центре компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат».
24 мая 2019, 10:43
В Уфе в августе финиширует конный поход из Темясово
Это будет часть шоу Международного чемпионата наездников стран Средиземного и Черного морей.
24 мая 2019, 10:17
Второй этап турнира «Терра Башкирия» выиграл конник из Илишевского района
28 апреля 2019, 05:31
В Уфе состоятся новые скачки «Терра Башкирия»
Финальные скачки пройдут на незнакомых жокеям лошадях, сообщили организаторы.
26 апреля 2019, 13:11
В Уфе на ипподроме состоялся конно-спортивный турнир «Терра Башкирия»
24 марта 2019, 13:24
Радий Хабиров анонсировал первый конный турнир среди муниципалитетов Башкирии
12 марта 2019, 10:51
2017
В Уфе после падения ребенка ипподром обвинили в применении детского труда
Сразу после скандальной ситуации на самом ипподроме категорически отвергли обвинения в эксплуатации подростков.
4 октября 2017, 09:08

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