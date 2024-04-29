Разводов в Башкирии больше браков на 120%

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:05
За январь–февраль 2024 года в республике Башкортостан был зарегистрирован 2 751 развод и 2 160 браков, сообщает «УфаСити». Число браков за год снизилось на 0,8%, а количество разводов выросло на 12,8%.
Кроме того, жители Башкирии стали чаще менять имя. За первый квартал 2024 года свои данные в паспорте поменяли 968 человек, что на 23,6% больше числа аналогичных процедур в 2023 году.
По данным Госкомитета юстиции Республики Башкортостан, почти половина случаев изменения имени приходится на жителей столицы региона — за такой услугой в Уфе обратились 438 человек. Также имя в паспорте меняли жители Стерлитамака (70), Салавата (27) и Туймазов (27).