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Разводов в Башкирии больше браков на 120%

Разводов в Башкирии больше браков на 120%

29 апреля 2024, 08:02
Жители республики все неохотнее узаконивают свои отношения и всё чаще рвут брачные узы.

За январь–февраль 2024 года в республике Башкортостан был зарегистрирован 2 751 развод и 2 160 браков, сообщает «УфаСити». Число браков за год снизилось на 0,8%, а количество разводов выросло на 12,8%.

Кроме того, жители Башкирии стали чаще менять имя. За первый квартал 2024 года свои данные в паспорте поменяли 968 человек, что на 23,6% больше числа аналогичных процедур в 2023 году.

По данным Госкомитета юстиции Республики Башкортостан, почти половина случаев изменения имени приходится на жителей столицы региона — за такой услугой в Уфе обратились 438 человек. Также имя в паспорте меняли жители Стерлитамака (70), Салавата (27) и Туймазов (27).

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Статистика#Новости Башкирии#Имя#Браки
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