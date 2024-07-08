Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу

Ленту в честь Башкирии готовят московская кинокомпания «12Кадр» и уфимская киностудия «Уральский кинопарк» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета».