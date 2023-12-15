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Детский праздник

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2023
Праздник к нам приходит: поезд Деда Мороза приедет в Уфу уже на днях
15 декабря 2023, 09:33
2019
Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя
1 ноября 2019, 06:15
«Почувствуй себя пилотом "Формулы-1"!»: В Уфе открылся первый в городе электрокартинг
31 мая 2019, 07:41
2018
Волонтеры «Башнефти» устроили новогодний праздник для воспитанников детского дома Уфы
28 декабря 2018, 03:43
На новогоднюю елку главы Башкирии приехали 780 школьников со всей республики
22 декабря 2018, 07:50
С добром: В Уфе работает центр с полезными играми и развлечениями для детей
3 сентября 2018, 05:06
Исполнение желаний: Как провести незабываемый детский день рождения в Уфе
26 июля 2018, 05:19
В Уфе пройдет спортивный праздник «Мое зеленое лето»
2 июня 2018, 02:40
2017
В Уфе «солнечные» дети высадят сосновую аллею
18 октября 2017, 13:11

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