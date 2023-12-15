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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Поезд Деда Мороза приедет в Уфу

Праздник к нам приходит: поезд Деда Мороза приедет в Уфу уже на днях

15 декабря 2023, 09:33
Фото: 1MI

Поезд Деда Мороза приедет в Уфу

Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги-филиала РЖД.

19 декабря в 15:30 по местному времени жители Уфы станут свидетелями прибытия волшебного новогоднего экспресса — поезда Деда Мороза.

За полчаса до того, как локомотив въедет на территорию вокзала, малышей и их родителей встретит праздничная программа прямо на вокзальной площади. Артисты и аниматоры подарят возможность погрузиться в мир зимнего волшебства. Дед Мороз в сопровождении Снегурочки выйдут из вагона, чтобы тепло приветствовать и поздравить собравшихся с приближающимся праздником.

Во время стоянки состава, желающие смогут сделать памятные фотографии на фоне ярких вагонов и паровоза. Также на втором этаже здания железнодорожного вокзала будет организована бесплатная концертная и анимационная программа, которая продлится с 16.00 до 21.30. Будет организована также вагон-лавка с северными сувенирами и вагоны-рестораны с блюдами северной кухни. Дед Мороз подарит сказку и праздничную новогоднюю программу тем, кто не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг.

Отметим, что билеты на закрытую программу раскупили за сутки.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Детский праздник#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова#Поезд
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