Праздник к нам приходит: поезд Деда Мороза приедет в Уфу уже на днях

Во время стоянки состава, желающие смогут сделать памятные фотографии на фоне ярких вагонов и паровоза. Также на втором этаже здания железнодорожного вокзала будет организована бесплатная концертная и анимационная программа, которая продлится с 16.00 до 21.30. Будет организована также вагон-лавка с северными сувенирами и вагоны-рестораны с блюдами северной кухни. Дед Мороз подарит сказку и праздничную новогоднюю программу тем, кто не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг.