Праздник к нам приходит: поезд Деда Мороза приедет в Уфу уже на днях

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
19 декабря в 15:30 по местному времени жители Уфы станут свидетелями прибытия волшебного новогоднего экспресса — поезда Деда Мороза.
За полчаса до того, как локомотив въедет на территорию вокзала, малышей и их родителей встретит праздничная программа прямо на вокзальной площади. Артисты и аниматоры подарят возможность погрузиться в мир зимнего волшебства. Дед Мороз в сопровождении Снегурочки выйдут из вагона, чтобы тепло приветствовать и поздравить собравшихся с приближающимся праздником.
Во время стоянки состава, желающие смогут сделать памятные фотографии на фоне ярких вагонов и паровоза. Также на втором этаже здания железнодорожного вокзала будет организована бесплатная концертная и анимационная программа, которая продлится с 16.00 до 21.30. Будет организована также вагон-лавка с северными сувенирами и вагоны-рестораны с блюдами северной кухни. Дед Мороз подарит сказку и праздничную новогоднюю программу тем, кто не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг.
Отметим, что билеты на закрытую программу раскупили за сутки.