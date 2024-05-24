Джефф Монсон зарядил Уфу

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Джефф Монсон провел зарядку с участниками Инвестсабантуя в Башкирии. Кроме того, мастер смешанных боевых искусств провел мастер-класс для детей — юные посетители мероприятия получили новые знания о боевых единоборствах и рекомендации по улучшению навыков самообороны.
В 2022 году уроженец США Джефф Монсон заявил о намерении отказаться от американского гражданства. Это решение боец объяснил тем, что его семья живет в Уфе, его жена русская и сам он тоже считает себя русским.
В настоящий момент Монсон является депутатом Курултая Башкирии, а ранее он по итогам голосования получил должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкирии. Кроме того, ему принадлежат две спортшколы — в Уфе и Красногорске, где он также был депутатом.