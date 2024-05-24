mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Джефф Монсон зарядил Уфу

Джефф Монсон зарядил Уфу

24 мая 2024, 08:56
Фото: 1MI
Спортсмен провел открытую тренировку со школьниками и студентами на Инвестсабантуе, сообщает пресс-служба форума.

Джефф Монсон провел зарядку с участниками Инвестсабантуя в Башкирии. Кроме того, мастер смешанных боевых искусств провел мастер-класс для детей — юные посетители мероприятия получили новые знания о боевых единоборствах и рекомендации по улучшению навыков самообороны.

В 2022 году уроженец США Джефф Монсон заявил о намерении отказаться от американского гражданства. Это решение боец объяснил тем, что его семья живет в Уфе, его жена русская и сам он тоже считает себя русским.

В настоящий момент Монсон является депутатом Курултая Башкирии, а ранее он по итогам голосования получил должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкирии. Кроме того, ему принадлежат две спортшколы — в Уфе и Красногорске, где он также был депутатом.

Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон получил гражданство России
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусахВ Уфе осудили водителя сбившего подростка на мопедеДТП остановило движение на Восточном выезде в Уфе
#Общество#Происшествия#Спорт#Уфа#Башкортостан#Бои ММА#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спортсмены#ММА
Подпишитесь
Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках
Сегодня, 04:35
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды
Вчера, 18:02
Мужчина заживо сгорел в своем доме в Башкирии
Сегодня, 03:39
Самокатчик и байкер подрались на дороге в Башкирии
Вчера, 13:29
Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии
Вчера, 15:22
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
Вчера, 17:40
"