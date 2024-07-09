Аслыкуль — достояние народа или обдираловка за отдых без удобств

Озеро Аслыкуль — самое большое в Башкортостане, площадь зеркала превышает 23 квадратных километра, но инфраструктуры там никакой, а деньги за отдых стабильно собирают.