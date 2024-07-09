Аслыкуль — достояние народа или обдираловка за отдых без удобств

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 04:26
Башкирское море
С башкирского языка «Аслыкуль» переводится, как «солоноватое озеро» или «горькое озеро». И это действительно так: в составе озерной воды содержится небольшое количество солей и примесей. Некоторые ученые даже имеют предположение, что Аслыкуль может быть реликтовым остатком древнейшего мелкого моря, которое в давние времена разливалось в предгорьях Урала. Некоторые туристы даже воздух у озера сравнивают с морским. А в период обильных дождей, когда озеро наиболее полноводное, оно действительно похоже на бескрайнее море, огромное и завораживающее.
Проезд к озеру загородили
Жители Башкирии массово жалуются на то, что проезд к озеру Аслыкуль закрыли и с каждого требуют установленную плату за отдых на побережье, а ведь никаких условий для отдыхающих там не создано.
— А за что платим? 250 рублей с человека и 90 рублей с машины. Дорог нет, парковочные места так себе, туалетов нет, по всему побережью ямы с человеческими отходами и туалетная бумага, в озеро не зайти, повсюду ил. Нет ни одного пирса с которого можно было бы прыгать в воду. Мы, жители Башкирии против платных услуг, достаточно того, что «приватизировали» всё! Чей-то просто очередной бизнес. Ничего не убирают, ил не чистят. Вот именно, что всё должно быть бесплатно для жителей, чтобы люди могли культурно отдыхать, — поделилась в социальных сетях Раушания К.
— Зачем что-то делать, когда можно брать деньги просто так. Вокруг почти всех водоемов понаставили страшные беседки с кривыми столиками и скамейками, берут по 500-1000 ₽, но никто не занимается облагораживанием территории. Коровы, лошади гуляют по берегу, оставляя кучи, мухи, мошкара. Траву не косят. За что деньги — то платить? — гневается Анфиса З.
И таких комментариев очень много. Жители ведь не против оплаты, только они должны видеть, за что отдают деньги. Туристы и простые отдыхающие хотят приехать на берег озера, полюбоваться красотой природы, искупаться, если это возможно. Но, как мы знаем, современные люди привыкли к комфорту, хотя бы маломальскому сервису, наконец к чистоте. Неухоженный и грязный берег озера, бытовой мусор, отсутствие элементарных туалетов вызовет негодование наших граждан.
Что думают власти?
В Министерстве экологии и природопользования Республики Башкортостан нам пояснили, что озеро Аслыкуль входит в список особо охраняемых природных территорий. Оно не относится к паркам или курортам и плата берется с каждого человека по закону, на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан № 167 от 09.08.2005 года «Об учреждении размеров платы за посещение ООПТ»: 250 рублей за человека и 90 рублей за парковку машин. Исключения составляют лишь льготные категории граждан: многодетные семьи, дети до 18 лет, пенсионеры и инвалиды — для них отдых на Аслыкуле бесплатный.
Чудовище Оло Суртан
Аслыкуль не просто уникальное место, природный заповедник, но и очень загадочное. Есть такая легенда, в которую верили местные жители много лет назад. Считалось, что в озере Аслыкуль живет огромное чудовище — старая щука Оло Суртан. Рыбаки говорили, что эта щука просто гигантских размеров, и ею даже пугали непослушных и капризных детей, а также смельчаков, которые хотели заплыть слишком далеко от берега:
— Поплавок дёрнулся и начал уходить в глубину… Рыба поднималась из глубины ровно, без дёрганья. То, что произошло потом, длилось считанные секунды. Из воды на полметра высунулась щучья голова. На целых полметра, да и какая голова! Разверзнута чудовищная пасть со страшными изогнутыми клыками, из-под немигающих век с недоумением и злобой смотрят бездонно-чёрными зрачками выпуклые глаза величиною с биллиардные шары. Мне почудилось, что в них промелькнула презрительная усмешка. Из глубины глотки, словно выплюнутая семечная кожура, вылетел мой жалкий живец. Зрелище в этот мягкий и тихий закатный час оказалось неожиданным и жутким. Щука, изогнувшись, всплыла параллельно лодке, вытянулась могучим телом почти во всю её длину, мощно ударила хвостом, обдав нас брызгами и залив дно лодки водой, затем скрылась в пучине, — так писал в своей книге Слово о реках, озерах и травах» писатель Рим Ахмедов.
Большая беда Аслыкуль
Самое большое озеро в Республике Башкортостан мелеет. Это подтвердил и председатель Союза Башкортостана Александр Веселов. В прошлом году он побывал на озере и сделал неутешительные выводы. По его словам, озеро «уходит», вода опустилась от берегов, в некоторых местах более чем на 60 метров. Обнаженный берег приобрел ужасный неухоженный вид, а бытовой мусор, который оставляют туристы еще больше усугубляет картину.
Озеро мелеет по нескольким причинам: изменение климата, заливание донных питающих озеро родников, обустройство вокруг озера дорог без водопропускных труб и другие. Также и сами туристы отрицательно влияют на состояние озера: после отдыха люди оставляют мусор, особенно опасен пластик, который веками не разлагается.
Что делается для спасения озера
Власти Башкортостана всерьез обеспокоились проблемой обмеления самого большого озера республики, только вот реальных шагов как не было, так и нет. В этом году объявлен конкурс на поиск подрядной организации, которая должна будет выяснить причины обмеления озера, изучить пробы воды. На все это будет выделено 4.5 миллиона рублей. Первый этап работ должны завершить в ноябре 2024 года.