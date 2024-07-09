Аслыкуль — достояние народа или обдираловка за отдых без удобств

С башкирского языка «Аслыкуль» переводится, как «солоноватое озеро» или «горькое озеро». И это действительно так: в составе озерной воды содержится небольшое количество солей и примесей. Некоторые ученые даже имеют предположение, что Аслыкуль может быть реликтовым остатком древнейшего мелкого моря, которое в давние времена разливалось в предгорьях Урала. Некоторые туристы даже воздух у озера сравнивают с морским. А в период обильных дождей, когда озеро наиболее полноводное, оно действительно похоже на бескрайнее море, огромное и завораживающее.