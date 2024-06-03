Ангел белых роз

Юрию Шатунову высадили сад белых роз в Башкирии

Мероприятия, посвященные памяти народного артиста 90-х, состоялись в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. На родине легендарного певца Юрия Шатунова его помнят и чтят.