Юрию Шатунову высадили сад белых роз в Башкирии

Детали детства знаменитости оживила его первая учительница из Башкирии. Вспоминая те времена, классная руководительница Валентина Илюхина поделилась своими впечатлениями: «Юра был таким забавным! С огромными голубыми глазами и чудесным голосом. Он всегда был на переднем крае, запевая для всех. Такой музыкальный и открытый парень! Никто не мог предположить тогда, что он достигнет таких высот».