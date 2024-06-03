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Юрию Шатунову высадили сад белых роз в Башкирии

Юрию Шатунову высадили сад белых роз в Башкирии

3 июня 2024, 05:33
Фото: Vk.ru/Юрий Шатунов
Мероприятия, посвященные памяти народного артиста 90-х, состоялись в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. На родине легендарного певца Юрия Шатунова его помнят и чтят.

День памяти начался с автопробега по улицам, символизирующего путь от детских мечтаний к вершинам славы.

Участники мероприятия высадили арт-объект «Ангел белых роз» — аллею, где каждый цветок стал символом нежности и песни Шатунова. Вечер выдался особенно ярким благодаря концерту на центральной площади. Местные таланты исполнили хиты исполнителя, наполнив воздух ностальгическим звучанием его голоса.

Детали детства знаменитости оживила его первая учительница из Башкирии. Вспоминая те времена, классная руководительница Валентина Илюхина поделилась своими впечатлениями: «Юра был таким забавным! С огромными голубыми глазами и чудесным голосом. Он всегда был на переднем крае, запевая для всех. Такой музыкальный и открытый парень! Никто не мог предположить тогда, что он достигнет таких высот».

Шатунов родился в Кумертау, прожил школьные годы в Исянгуле, а потом отправился на необычное жизненное путешествие через детский дом Оренбурга. Его успех стал символом трудолюбия и преданности своей страсти к музыке.

Жители Зианчуринска со слезами на глазах вспоминают этого яркого артиста. Память о нём живёт в каждой ноте его песен и каждой белоснежной розе аллеи.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт#Детский дом#Юрий Шатунов#Ангел белых роз
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