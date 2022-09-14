В Сирии седьмой человек умер от холеры

Число летальных исходов после заражения холерой в Сирии выросло до семи человек.

Как передает iz.ru, всего количество зараженных холерой за последние сутки в Сирии выросло до 53 человек. Минздрав страны призвал людей строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и обращаться в больницу при подозрении на инфекцию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter