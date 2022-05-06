Ученые из США нашли причину смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи

Об этом в четверг 5 мая проинформировала газета The New York Times, пишет iz.ru.
Дэвиду Беннету-старшему сделали операцию в январе текущего года. Два месяца сердце работало, но, по мнению ученых, он мог умереть от свиного вируса, поскольку признаков отторжения органа не наблюдалось.
Хирург доктор Бартли Гриффит, специализация которого — трансплантация в Медицинской школе Университета Мэриленда, выполнил уникальную операцию, а также рассказал об осложнении, которое, по всей вероятности, вызвало смерть.
Как считает Гриффит, присутствие ДНК-вируса у мужчины могло вызвать внезапное ухудшение здоровья по прошествии более месяца после операции. Однако доказательств развития активной вирусной инфекции или отторжения модифицированного сердца свиньи не было.