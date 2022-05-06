Ученые из США нашли причину смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи

Ученые из США нашли причину смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи
Ученые из США нашли причину смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи
Вчера, 15:48В миреФото: pixabay.com
Как удалось выяснить ученым из Медицинской школы Университета Мэриленда, мужчина из Мэриленда, которому пересадили сердце свиньи, заразился свиным вирусом.

Об этом в четверг 5 мая проинформировала газета The New York Times, пишет iz.ru.

Дэвиду Беннету-старшему сделали операцию в январе текущего года. Два месяца сердце работало, но, по мнению ученых, он мог умереть от свиного вируса, поскольку признаков отторжения органа не наблюдалось.

Хирург доктор Бартли Гриффит, специализация которого — трансплантация в Медицинской школе Университета Мэриленда, выполнил уникальную операцию, а также рассказал об осложнении, которое, по всей вероятности, вызвало смерть.

Как считает Гриффит, присутствие ДНК-вируса у мужчины могло вызвать внезапное ухудшение здоровья по прошествии более месяца после операции. Однако доказательств развития активной вирусной инфекции или отторжения модифицированного сердца свиньи не было.

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