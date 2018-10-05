"Уфа-Алиса" уступила "Звезде"

"Звезда" приехала в Уфу в ранге фаворита. Эта команда пока успешна на двух фронтах. Неделю назад звенигородки у себя дома обыграли уфимок в 1\8 финала Кубка России со счетом 29-22. А на днях продвинулись еще дальше в еврокубках - Кубке ЕГФ. Лишь в Чемпионате страны "Звезда" не знала вкуса побед. Впрочем и "Уфа-Алиса" в этом сезоне еще не побеждала.

Начало матча для хозяек получилось провальным. К пятой минуте они проигрывали 1-6. Взятый тайм-аут главным тренером уфимок Игорем Саранцом возымел эффект и вскоре картина на площадке кардинально поменялась. "Уфа-Алиса" взвинтила темп и стала раз за разом проводить успешные атаки. Ближе к концу первого тайма счет на табло уже был 10-10. И вот уже нервничает наставник "Звезды" Алексей Гумянов, вынужденный тоже взять паузу. Гостьи начинают играть по-другому, постепенно возвращая утраченный гандикап. До перерыва им удалось оторваться на три мяча.

Второй тайм начался при счете 10-13. Эта половина матча ознаменавалась большим количеством ошибок и нарушений со стороны обеих команд. Хозяйки понесли потерю в лице Алисы Палкиной, которая получила повреждение руки и больше на площадку не выходила. Возможно, именно ее и не хватило, чтобы попробовать победить более опытную "Звезду". Впрочем, cамых высоких похвал в этот вечер удостоилась Ксения Шармакова. Вратарь "Уфа-Алисы" совершила немало важных спасений, заслуженно став лучшим игроком матча. Ее игру отметили оба главных тренера встречавшихся команд. В итоге встреча завершилась нелегкой победой "Звезды" - 24:20.