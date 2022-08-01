Глава пресс-службы ФК «Спартак» Зеленков: Федун с поста президента не уходил

Глава пресс-службы ФК «Спартак» Зеленков: Федун с поста президента не уходил
Глава пресс-службы ФК «Спартак» Зеленков: Федун с поста президента не уходил
Вчера, 19:29СпортФото: wikimedia.org
Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу футбольного клуба «Спартак», опроверг информацию о том, что Леонид Федун ушел с должности президента.

В интервью корреспондентам информационного портала NEWS.ru Зеленов сказал, что в руководящем аппарате ФК «Спартак» ничего не знают ни о каких кадровых перестановках.

«Относимся к слухам спокойно, — подчеркнул руководитель пресс-службы клуба. — Вчера называли одну фамилию, сегодня — другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы».

В июне текущего года Федун оставил должность вице-президента «ЛУКОЙЛа», которую занимал свыше 25 лет. Он покинул одну из крупнейших нефтегазовых компаний мира, достигнув пенсионного возраста, и по семейным обстоятельствам.

Сообщение о том, что Федун покидает пост руководителя футбольного клуба, ранее появилось в Telegram-канале «Спартак КБ телега». Автор отметил, что, возможно, командой бьудет управлять теперь владелец ценных бумаг компании ЛУКОЙЛ, ее вице-президент Александр Матыцин. Сейчас активно идет юридический процесс передачи акций ФК «Спартак».

На Telegram-канале Baza ранее также появилась информация о том, что Федун, вероятно, покинет футбольный клуб. В сообщении говорилось, его преемником может стать Ашот Хачатурянц, руководивший ранее Российской премьер-лигой.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы