Глава пресс-службы ФК «Спартак» Зеленков: Федун с поста президента не уходил

В интервью корреспондентам информационного портала NEWS.ru Зеленов сказал, что в руководящем аппарате ФК «Спартак» ничего не знают ни о каких кадровых перестановках.
«Относимся к слухам спокойно, — подчеркнул руководитель пресс-службы клуба. — Вчера называли одну фамилию, сегодня — другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы».
В июне текущего года Федун оставил должность вице-президента «ЛУКОЙЛа», которую занимал свыше 25 лет. Он покинул одну из крупнейших нефтегазовых компаний мира, достигнув пенсионного возраста, и по семейным обстоятельствам.
Сообщение о том, что Федун покидает пост руководителя футбольного клуба, ранее появилось в Telegram-канале «Спартак КБ телега». Автор отметил, что, возможно, командой бьудет управлять теперь владелец ценных бумаг компании ЛУКОЙЛ, ее вице-президент Александр Матыцин. Сейчас активно идет юридический процесс передачи акций ФК «Спартак».
На Telegram-канале Baza ранее также появилась информация о том, что Федун, вероятно, покинет футбольный клуб. В сообщении говорилось, его преемником может стать Ашот Хачатурянц, руководивший ранее Российской премьер-лигой.